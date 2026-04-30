Jueves 30 de abril de 2026

Interés General — 30.04.2026 —

Se conoció el cronograma de pago a empleados y jubilados municipales

ASTEOM informó la modalidad de pago de haberes correspondientes al mes de abril. Los trabajadores municipales cobrarán el próximo 7 de mayo, mientras que el sector pasivo de menor nivel de ingresos tendrá los fondos depositados este viernes.

ASTEOM difundió el cronograma de pago a municipales.
ASTEOM difundió el cronograma de pago a municipales.

La Asociación Sindical de Trabajadores Municipales (ASTEOM) informó el cronograma de pago de los haberes correspondientes a abril de 2026 para trabajadores activos y jubilados del sector.

De acuerdo a lo comunicado, los trabajadores municipales activos percibirán sus salarios el jueves 7 de mayo.

En cuanto a los pasivos, el esquema de pago se encuentra atado al cronograma dispuesto a nivel provincial. En ese marco, los jubilados que perciben hasta $1.350.000 tendrán acreditados sus haberes el viernes 1° de mayo, mientras que aquellos que superan ese monto cobrarán el jueves 7 de mayo.

Desde el gremio recordaron que las fechas pueden estar sujetas a la operatoria bancaria habitual y recomendaron a los afiliados verificar la acreditación en sus cuentas correspondientes.

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