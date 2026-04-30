Interés General — 30.04.2026 —
Se conoció el cronograma de pago a empleados y jubilados municipales
ASTEOM informó la modalidad de pago de haberes correspondientes al mes de abril. Los trabajadores municipales cobrarán el próximo 7 de mayo, mientras que el sector pasivo de menor nivel de ingresos tendrá los fondos depositados este viernes.
La Asociación Sindical de Trabajadores Municipales (ASTEOM) informó el cronograma de pago de los haberes correspondientes a abril de 2026 para trabajadores activos y jubilados del sector.
De acuerdo a lo comunicado, los trabajadores municipales activos percibirán sus salarios el jueves 7 de mayo.
En cuanto a los pasivos, el esquema de pago se encuentra atado al cronograma dispuesto a nivel provincial. En ese marco, los jubilados que perciben hasta $1.350.000 tendrán acreditados sus haberes el viernes 1° de mayo, mientras que aquellos que superan ese monto cobrarán el jueves 7 de mayo.
Desde el gremio recordaron que las fechas pueden estar sujetas a la operatoria bancaria habitual y recomendaron a los afiliados verificar la acreditación en sus cuentas correspondientes.