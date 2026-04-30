Se conoció el cronograma de pago a empleados y jubilados municipales

La Asociación Sindical de Trabajadores Municipales (ASTEOM) informó el cronograma de pago de los haberes correspondientes a abril de 2026 para trabajadores activos y jubilados del sector.

De acuerdo a lo comunicado, los trabajadores municipales activos percibirán sus salarios el jueves 7 de mayo.

En cuanto a los pasivos, el esquema de pago se encuentra atado al cronograma dispuesto a nivel provincial. En ese marco, los jubilados que perciben hasta $1.350.000 tendrán acreditados sus haberes el viernes 1° de mayo, mientras que aquellos que superan ese monto cobrarán el jueves 7 de mayo.

Desde el gremio recordaron que las fechas pueden estar sujetas a la operatoria bancaria habitual y recomendaron a los afiliados verificar la acreditación en sus cuentas correspondientes.