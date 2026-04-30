El petróleo vuelve a dispararse y alcanzó el precio más alto desde el inicio de la guerra en Medio Oriente

El precio del petróleo volvió a dispararse este jueves en los mercados internacionales y alcanzó su nivel más alto desde el inicio de la actual escalada en Medio Oriente. El barril superó los 125 dólares, impulsado por la creciente incertidumbre en torno al abastecimiento global de crudo.

La suba se explica principalmente por el temor a que se prolonguen las tensiones en la región y, en particular, por el riesgo de que se prolongue la afectación al tránsito en el estrecho de Ormuz, un punto clave por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo. Cualquier interrupción en ese corredor estratégico tiene impacto inmediato en la oferta y presiona los precios al alza.

En este contexto, el crudo de referencia internacional, el Brent, llegó a superar los US$125 durante la jornada, en medio de una fuerte volatilidad. Los operadores reaccionan a un escenario marcado por la falta de definiciones diplomáticas y la posibilidad de un conflicto más amplio en la zona.

El mercado energético viene siguiendo de cerca cada novedad vinculada a la situación en Medio Oriente, donde las amenazas sobre infraestructuras clave y rutas marítimas alimentan el nerviosismo. A eso se suma el temor a restricciones en la producción o el transporte, lo que podría profundizar el desequilibrio entre oferta y demanda.

El encarecimiento del crudo no solo impacta en el sector energético. También suele trasladarse a los precios de los combustibles y, en cadena, a los costos logísticos y de producción, con efectos directos sobre la inflación a nivel global.

Por ahora, la evolución de los precios seguirá atada al desarrollo del conflicto. Sin señales claras de distensión, el mercado se mueve en un escenario de alta incertidumbre, donde cualquier novedad puede provocar nuevas subas o fuertes correcciones en la cotización del petróleo.