Lecturas cruzadas: respaldo oficial y críticas de la oposición tras la presentación de Adorni

Tras la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el escenario político dejó lecturas contrapuestas entre el oficialismo y la oposición, en una jornada que combinó respaldos internos, críticas cruzadas y evaluaciones dispares sobre su desempeño en el Congreso.

Desde el entorno del presidente Javier Milei destacaron la exposición del funcionario y consideraron que logró sostener con firmeza la posición del Gobierno frente a los cuestionamientos. En ese sentido, valoraron su intervención como “sólida” y remarcaron que respondió a los planteos de la oposición sin esquivar los temas más sensibles, en especial aquellos vinculados a sus viajes personales y a su patrimonio.

En el oficialismo también hicieron hincapié en el tono adoptado por Adorni, al señalar que mantuvo una postura confrontativa pero dentro de los márgenes institucionales, defendiendo la gestión y rechazando las acusaciones en su contra. Puertas adentro, interpretaron que la exposición sirvió para consolidar su rol dentro del gabinete y reforzar el respaldo político del Ejecutivo en un contexto de alta exposición mediática.

Del otro lado, en Unión por la Patria realizaron una lectura diferente, aunque con matices. Si bien algunos dirigentes consideraron que el jefe de Gabinete logró sostener el intercambio en un clima adverso, también cuestionaron el contenido de sus respuestas y señalaron inconsistencias en sus explicaciones, especialmente en relación con el financiamiento de sus viajes y su situación patrimonial.

En ese espacio señalaron que la sesión dejó en evidencia tensiones políticas que exceden la figura de Adorni y que se inscriben en un clima más amplio de confrontación entre el Gobierno y la oposición. No obstante, algunos referentes admitieron que el funcionario “resistió” el debate y logró evitar errores que pudieran agravar su situación.

Durante la jornada también se registraron cruces directos en el recinto, con intervenciones críticas de legisladores opositores que llegaron a pedir su renuncia, planteo que fue rechazado de plano por el jefe de Gabinete, quien ratificó su continuidad en el cargo y defendió su actuación.

El balance general dejó, así, un escenario abierto: mientras el Gobierno se mostró conforme con el desempeño de uno de sus principales voceros, la oposición sostuvo sus cuestionamientos y anticipó que el tema seguirá en agenda, tanto en el plano político como en el judicial.