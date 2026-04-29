Casación anuló el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros

La Cámara Federal de Casación Penal anuló el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la causa conocida como Seguros y ordenó dictar una nueva resolución en el expediente. La decisión implica un giro en la situación judicial del exmandatario, quien estaba acusado por supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

El fallo fue adoptado por la Sala IV del tribunal, con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, mientras que Gustavo Hornos votó en disidencia y se pronunció por mantener firme el procesamiento.

De acuerdo a lo resuelto, los magistrados que conformaron la mayoría entendieron que el caso debe volver a analizarse, en sintonía con la postura del fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, quien había sostenido que no existían elementos suficientes para avanzar con el procesamiento.

En ese sentido, los jueces remarcaron un principio clave del proceso penal al señalar que “no hay juez sin acusador”, subrayando que tanto la defensa del ex presidente como el Ministerio Público Fiscal coincidieron en solicitar la revocación del procesamiento y el dictado de una falta de mérito.

La causa investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros durante la gestión de Fernández, bajo la figura de negociaciones incompatibles, un delito que sanciona a funcionarios que intervienen en asuntos donde podrían tener intereses personales.

La resolución de Casación no implica el cierre definitivo del caso, sino que ordena revisar lo actuado y emitir un nuevo pronunciamiento, lo que mantiene abierto el expediente y deja pendiente la definición sobre la situación procesal del exmandatario.