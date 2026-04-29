Duras críticas de Milei a los medios en la Expo EFI: “Nunca vi tantas barbaridades”

El presidente Javier Milei criticó este miércoles a los medios de comunicación y pidió discutir la actualidad del país “con los datos arriba de la mesa”, en el inicio de su discurso durante la Expo EFI, un evento vinculado al ámbito económico y financiero.

En ese marco, el mandatario cuestionó el tratamiento mediático de la información y aseguró que “las barbaridades que dicen los medios de comunicación nunca las vi en mi vida”, al tiempo que planteó la necesidad de elevar el nivel del debate público.

“Entiendo que no me quieran, pero por lo menos primero los datos. Los datos arriba de la mesa, así no tenemos que estar soportando mentiras y calumnias”, sostuvo Milei ante los presentes, en una intervención que marcó el tono de su exposición.

Las declaraciones del Presidente se dan en un contexto de tensión recurrente entre el Gobierno nacional y distintos sectores del periodismo, con cuestionamientos cruzados sobre el rol de los medios, la veracidad de la información y la forma en que se comunican las políticas públicas.

En distintas oportunidades, Milei ha expresado críticas hacia la prensa, especialmente en relación a la cobertura de las medidas económicas impulsadas por su gestión. En ese sentido, volvió a insistir en la importancia de basar el debate público en datos verificables, como eje central de su planteo.

La Expo EFI, donde se produjeron estas declaraciones, reúne a referentes del ámbito económico, financiero y político, y funciona como un espacio de intercambio sobre la situación actual y las perspectivas del país.