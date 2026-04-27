Nueva suba del dólar: el mayorista alcanzó su nivel más alto en dos meses

El dólar registró este lunes una suba generalizada en sus distintas cotizaciones, en una jornada con buen volumen de operaciones en el mercado cambiario. En el segmento mayorista, el tipo de cambio avanzó $17,50 (1,3%) y cerró en $1.417, alcanzando su nivel más alto en más de dos meses.

En la misma línea, el dólar minorista se ubicó en $1.440 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue también mostró un incremento y se ofreció a $1.430. Por su parte, las cotizaciones financieras acompañaron la tendencia: el contado con liquidación superó los $1.500, un valor que no se registraba desde principios de febrero.

El movimiento se dio en un contexto en el que el tipo de cambio oficial acumula varias jornadas en alza y todavía se mantiene por debajo del techo de las bandas cambiarias fijadas por el Banco Central, lo que deja margen para una eventual mayor suba sin intervención directa.

Entre los factores que explican esta tendencia, analistas señalan una menor atracción de las tasas en pesos, lo que impulsa a inversores a desarmar posiciones y dolarizar carteras. A esto se suma la percepción de un atraso cambiario en los primeros meses del año, lo que incentiva una corrección al alza.

También influyen cuestiones estacionales y operativas, como el cierre de posiciones de fin de mes por parte de empresas y la recompra de divisas por parte de exportadores del sector agropecuario, en plena etapa de liquidación de la cosecha gruesa.

En paralelo, el Banco Central continúa con compras de dólares para reforzar reservas, en un escenario donde la oferta de divisas sigue siendo elevada, aunque con señales de mayor presión sobre el tipo de cambio en el corto plazo.