La CGT cuestionó el fallo que habilitó la reforma laboral y analiza ir a la Corte

La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó un fuerte rechazo al fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que dejó sin efecto una medida cautelar y permitió la entrada en vigencia de la reforma laboral. Desde la central obrera anticiparon que evalúan llevar el caso a la Corte Suprema.

El integrante del triunvirato de conducción, Cristian Jerónimo, calificó la resolución como “indignante y aberrante” y cuestionó el accionar judicial. Además, advirtió que el equipo jurídico de la CGT analiza recusar a los jueces e impulsar nuevas acciones legales en el marco del conflicto.

El dirigente también apuntó contra la decisión de extender el mandato del camarista Víctor Arturo Pesino, quien —según señaló— recibió la prórroga pese a haber alcanzado la edad límite para ejercer el cargo. “El grado de obscenidad con que hicieron las cosas indigna y molesta”, sostuvo en declaraciones radiales.

En paralelo, la CGT confirmó una movilización a Plaza de Mayo el próximo 30 de abril, en la previa del Día del Trabajador. La protesta se plantea como una manifestación contra la habilitación judicial de la reforma laboral y el rumbo económico.

Jerónimo cuestionó además los datos oficiales sobre empleo y salario, al considerar que “no reflejan la realidad”. En ese sentido, afirmó que el costo de vida sigue en aumento y que los ingresos se mantienen por detrás de la inflación.

Desde la central obrera adelantaron que trabajan en la elaboración de indicadores propios de inflación, pobreza y empleo, en conjunto con la Universidad de Buenos Aires y otros sectores sindicales, que serían presentados en las próximas semanas.

Finalmente, el dirigente no descartó la posibilidad de un paro general y advirtió que la conflictividad social podría “seguir escalando” en un contexto que definió como de deterioro de las condiciones de vida.