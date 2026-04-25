Malvinas: el Gobierno ratificó la soberanía argentina y cuestionó al Reino Unido

En medio de un escenario internacional atravesado por nuevas tensiones en torno a la soberanía de las Islas Malvinas, el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno reafirmaron la posición histórica de la Argentina sobre el reclamo territorial. “Las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”, expresó el mandatario en redes sociales al replicar un mensaje del jefe de la diplomacia.

El pronunciamiento se dio luego de recientes declaraciones de funcionarios del Reino Unido y de versiones periodísticas que indicaban que Estados Unidos podría revisar su tradicional postura en el conflicto.

En un comunicado oficial, Quirno reiteró que la Argentina mantiene sus derechos soberanos sobre las Malvinas, las Islas Georgias del Sur, las Islas Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. En ese sentido, recordó que la ocupación británica de 1833 fue “un acto de fuerza contrario al derecho internacional” que dio origen a una situación colonial que aún persiste.

El canciller también destacó que la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció la existencia de una disputa de soberanía y, a través de la Resolución 2065, instó a ambos países a retomar negociaciones bilaterales. Ese llamado —subrayó— fue respaldado en reiteradas oportunidades por organismos como la Organización de los Estados Americanos, el Mercosur y la CELAC, entre otros.

En otro tramo del mensaje, Quirno rechazó la postura británica basada en el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas, al señalar que no son considerados un “pueblo” en los términos de la ONU. Según la posición argentina, se trata de una población implantada, por lo que no puede definir el resultado de una disputa territorial.

Las declaraciones se produjeron luego de que voceros del primer ministro británico Keir Starmer reiteraran que Londres considera resuelta la cuestión de soberanía y respalda el derecho de los isleños a decidir su estatus.

Además, el canciller argentino cuestionó las actividades de exploración y explotación de recursos naturales en la zona, en particular proyectos impulsados por empresas privadas en el Atlántico Sur, al advertir que vulneran los derechos soberanos del país y contradicen resoluciones internacionales.

El pronunciamiento oficial también se da en un contexto marcado por versiones difundidas a partir de una filtración atribuida al Pentágono, reproducida por la agencia Reuters, que sugería que Washington podría reconsiderar su respaldo diplomático a las posiciones europeas sobre territorios de ultramar, en medio de diferencias con el Reino Unido por el conflicto en Medio Oriente.

Finalmente, Quirno reiteró la disposición de la Argentina a retomar el diálogo con el Reino Unido para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la disputa, y concluyó: “Por historia, por derecho y por convicción: las Malvinas son argentinas”.