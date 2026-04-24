Líneas de crédito para PyMES: autoridades de Banco Bica recibieron al ministro Puccini

Autoridades de Banco Bica recibieron al ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia, Gustavo Puccini, en un encuentro realizado en la sede de la entidad. La reunión se enmarcó en la implementación de líneas de crédito para PyMEs, recientemente acordadas con el Gobierno provincial.

El encuentro fue encabezado por el gerente general de la entidad, Mariano Angulo, junto a integrantes del Comité Ejecutivo, y se dio tras la firma del convenio durante Agroactiva 2026, con el objetivo de impulsar el desarrollo del sector productivo mediante herramientas de financiamiento.

El acuerdo contempla una línea de crédito por $2.000 millones destinada a capital de trabajo para MiPyMEs de toda la provincia. Según se informó, incluye montos de hasta $200 millones por empresa, con plazos de hasta 36 meses y una bonificación de tasa de 10 puntos porcentuales por parte del Gobierno de Santa Fe.

Durante la reunión, se destacó la importancia de la articulación público-privada para promover la inversión y fortalecer la competitividad del entramado productivo. En ese sentido, el gerente general de Banco Bica, Mariano Angulo, expresó: “Históricamente, al sector productivo le ha resultado difícil acceder al financiamiento. Hoy estamos ante un cambio importante: es la primera vez que se nos abren nuevas oportunidades concretas para que, como entidad, acompañemos el desarrollo de esta iniciativa”.

La iniciativa forma parte de una política impulsada por el Gobierno provincial orientada a acompañar a las empresas y fomentar el crecimiento económico. Desde Banco Bica remarcaron además su compromiso de continuar ampliando el acceso al crédito, con herramientas que permitan potenciar la actividad de las PyMEs.