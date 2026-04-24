Malvinas: el giro que analiza EE.UU. y podría favorecer la posición argentina

Una serie de documentos internos del Pentágono que se filtraron en las últimas horas reveló que la administración de Donald Trump evalúa modificar su histórica postura sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

De acuerdo a la información, difundida en primera instancia por Reuters, en Washington analizan retirar el respaldo diplomático que tradicionalmente sostuvo a favor del Reino Unido en el archipiélago. La medida aparece vinculada a tensiones recientes con el gobierno británico, luego de que Londres decidiera no acompañar acciones militares contra Irán.

En ese contexto, el eventual cambio se enmarca en una revisión más amplia de la política exterior estadounidense respecto de territorios considerados “posesiones imperiales” europeas. Según trascendió, la Casa Blanca evalúa aplicar sanciones diplomáticas al gobierno del primer ministro Keir Starmer, lo que podría incluir una modificación en la postura sobre las islas.

Hasta el momento, la posición oficial de Estados Unidos reconoce la administración de facto británica sobre las Malvinas, aunque también admite el reclamo de soberanía que sostiene la Argentina desde hace décadas.

El posible giro coincide, además, con un escenario de acercamiento entre Washington y el gobierno de Javier Milei. En ese marco, el subsecretario de Estado para Seguridad Internacional, Thomas G. DiNanno, destacó recientemente la cooperación bilateral y anticipó una ampliación en la asistencia en materia de defensa, que incluiría equipamiento, ciberseguridad y capacitación para las fuerzas argentinas.