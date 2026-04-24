Promulgan la nueva ley de glaciares con un esquema que transfiere competencias a las provincias

El Gobierno nacional promulgó este viernes la Ley N° 27.804, que introduce cambios relevantes en el régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciares. La medida quedó oficializada a través del Decreto 271/2026, publicado en el Boletín Oficial, luego de su aprobación en el Congreso el pasado 8 de abril.

La nueva normativa modifica el esquema vigente desde 2010 y redefine el alcance de la preservación de estas reservas estratégicas de agua dulce. El principal cambio radica en la redistribución de competencias: a partir de ahora, las provincias tendrán un rol central en la determinación de qué zonas deben ser protegidas.

En concreto, cada jurisdicción podrá establecer sus propios criterios técnicos para identificar glaciares y áreas periglaciares alcanzadas por la ley. Esto implica un cambio respecto del régimen anterior, que fijaba parámetros más uniformes a nivel nacional.

De este modo, aquellas zonas que no sean incluidas dentro de las nuevas definiciones provinciales podrían quedar fuera de la protección específica prevista por la normativa, lo que abre una nueva etapa en la gestión de estos ecosistemas.

La ley sancionada mantiene el reconocimiento de los glaciares como recursos clave, pero introduce un esquema más descentralizado, con mayor participación de las provincias en la regulación y control de estos territorios.