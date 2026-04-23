Weiss Ackerley: “Es una obra que cambia la ciudad y potencia el desarrollo”

Por Santotomealdía



El intendente Miguel Weiss Ackerley se refirió al inicio de las obras en el acceso al nuevo puente y destacó el impacto que tendrá en la ciudad, al asegurar que se trata de “una obra que durante mucho tiempo se esperó” y que marcará una transformación profunda.

En diálogo con Nova al Día, planteó: “va a ser otra la ciudad que vamos a ver cuando regresemos de Santa Fe a nuestra ciudad, y viceversa”, y agregó que “esto no es simplemente para trasladarnos, esto trae progreso y desarrollo, potencia inversiones y mejora la economía de la región”.

En ese sentido, remarcó: “es una inversión estratégica del gobierno de la provincia para potenciar el desarrollo”, y definió el momento actual como “histórico”. “Las generaciones que hoy son chicas van a crecer con otra ciudad”, sostuvo.

Al referirse a las obras que comienzan, explicó que en esta etapa inicial “se va a contemplar la remoción del cantero central, luminarias, la demolición del hormigón existente y la reconstrucción con hormigón nuevo, además de veredas desde 7 de Marzo hasta calle Colón”.

Sobre lo que vendrá luego, anticipó que la intervención avanzará sobre la avenida principal: “ahí es renovación de hormigón, ejecución de veredas y una reconfiguración urbanística en todo ese sector”, y precisó que “son casi cinco carriles” en el tramo comprendido entre la cabecera del puente y calle Maciá.

En esa línea, señaló que el objetivo es continuar con mejoras hacia otros sectores: “nosotros lo que queremos después es seguir avanzando hacia el oeste”, aunque aclaró que esas gestiones se están trabajando con el Gobierno provincial.

Durante la entrevista, el intendente también hizo referencia al contexto general de la ciudad y afirmó: “es un momento de acción, un momento de ejecución. Hay cosas muy importantes que se están haciendo y que hacía mucho tiempo que hacían falta”. Y agregó: “estamos terminando de definir esquemas de obras con la provincia, culminando el obrador municipal número tres, la cisterna Luján Oeste".

Finalmente, el intendente destacó el interés de la comunidad por el avance del proyecto: “hay mucho entusiasmo, la gente se acerca, observa y se involucra”, y concluyó que se trata de una obra que “va a quedar en la historia de nuestra ciudad”.