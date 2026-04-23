Con trabajos en calle Mitre, comenzaron las obras del acceso al nuevo puente

Por Santotomealdía



Comenzaron las obras en el acceso al nuevo puente en nuestra ciudad, con intervenciones iniciales en la zona de Mitre y 7 de Marzo. El inicio de los trabajos fue supervisado por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, el intendente Miguel Weiss Ackerley y el senador Paco Garibaldi, quienes brindaron precisiones sobre esta etapa.

Enrico explicó que se trata de un frente de obra complejo, en el que se trabajará de manera simultánea con otros sectores: “vamos a intervenir Mitre y 7 de Marzo en distintos tramos, y también parte de Candioti”, detalló. Además, indicó que el plazo estimado es de ocho meses en este sector de la ciudad, en paralelo con los avances del puente y las tareas en la capital provincial.

El ministro también advirtió que las condiciones climáticas pueden influir en los tiempos, especialmente por la necesidad de ejecutar grandes volúmenes de hormigón: “cuando llueve no se puede hormigonar, y eso puede hacer que los plazos se corran”, señaló. No obstante, remarcó que el desarrollo general se mantiene dentro de lo previsto: “la obra viene bien” y la definió como “emblemática” dentro de la gestión.

En relación al avance del puente, Enrico explicó que los trabajos más complejos ya fueron ejecutados: “el camino crítico más fuerte fue el pilotaje y se hizo”, aunque reconoció que el comportamiento del río puede condicionar algunas tareas puntuales.

Por su parte, el intendente Weiss Ackerley puso el foco en el impacto urbano de esta etapa, al señalar que se trata del tramo más sensible de la obra: “es la parte más compleja, porque es la parte urbana, donde hay vecinos y frentistas”, explicó.

En ese sentido, detalló que la intervención sobre calle Mitre se extenderá entre 60 y 90 días, con un esquema de cortes y desvíos organizado junto al Municipio: “fuimos casa por casa, se explicó a los vecinos y hay canales de comunicación directa para resolver inconvenientes”, afirmó.

Sobre las tareas concretas, el intendente precisó que se avanzará en la remoción del cantero central y la reconfiguración de la calzada, como parte de la adaptación de la traza para el nuevo esquema de circulación.

Además, adelantó que una vez finalizada esta etapa, los trabajos se trasladarán a Avenida 7 de Marzo, entre la cabecera del puente y calle Maciá, donde continuará la transformación del acceso.

Weiss Ackerley también se refirió al impacto general del proyecto y lo definió como “histórico”, destacando la expectativa que genera entre los vecinos: “cuando uno lo ve en el lugar, toma dimensión de lo que significa esta obra”, expresó.

Las intervenciones actuales se vinculan con trabajos previos realizados en la zona, como la demolición de una vivienda en 7 de Marzo y Mitre, que permitió liberar espacio para avanzar con la traza.

En conjunto, estas tareas forman parte de una reconfiguración integral del acceso al nuevo puente, que implicará cambios en la circulación y en la infraestructura vial de este sector de la ciudad.