Polémica en Casa Rosada: el Gobierno prohibió el ingreso a periodistas acreditados

En medio de un clima de creciente tensión con la prensa, el gobierno de Javier Milei resolvió restringir desde este miércoles el acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, una medida que alcanza a unos 60 trabajadores de distintos medios que habitualmente cubren la actividad oficial.

Según indicaron fuentes oficiales, la decisión implica dejar sin efecto las acreditaciones vigentes y suspender el ingreso hasta nuevo aviso. Entre los argumentos mencionados se encuentran una investigación interna por una supuesta infiltración extranjera en medios de comunicación y una denuncia judicial por presunto espionaje ilegal vinculada a la difusión de imágenes tomadas dentro de la sede de gobierno.

En ese marco, desde el Ejecutivo señalaron que se resolvió retirar de manera preventiva los accesos habilitados a los cronistas, en tanto avance la causa judicial iniciada contra periodistas de la señal Todo Noticias, tras la emisión de un informe que incluyó imágenes de sectores internos del edificio.

La medida no cuenta, hasta el momento, con una comunicación oficial formal y representa una decisión poco frecuente: la sala de prensa de la Casa Rosada se mantuvo operativa de manera continua incluso en distintos contextos políticos del país.

La restricción coincide con una jornada en la que el Presidente tenía actividad en Balcarce 50, incluida una reunión con el empresario estadounidense Peter Thiel, figura relevante del sector tecnológico y cercano al expresidente Donald Trump.

En paralelo, la Casa Militar presentó una denuncia penal contra dos periodistas del mismo canal televisivo. La causa quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, y apunta a posibles delitos relacionados con la divulgación de información sensible y la seguridad del ámbito presidencial.

Desde el Gobierno sostienen que la difusión de esas imágenes habría vulnerado protocolos de seguridad y expuesto áreas internas del edificio. En ese sentido, consideran que el material difundido podría haber comprometido rutinas y aspectos vinculados al funcionamiento del Poder Ejecutivo.

Por su parte, el propio Milei se expresó en redes sociales con duras críticas hacia periodistas y medios, en línea con el tono confrontativo que viene manteniendo en los últimos días.

La investigación judicial continúa en curso, mientras se mantiene la incertidumbre sobre cuándo se restablecerá el acceso habitual de la prensa a la sede de gobierno.