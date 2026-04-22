Un caño roto dejó sin agua a sectores abastecidos por la Cisterna Norte

Un corte en el suministro de agua potable afecta a sectores de la ciudad abastecidos por el Tanque Central – Cisterna Norte, debido a la rotura de una cañería registrada en la intersección de Buenos Aires y Av. del Trabajo. La interrupción fue dispuesta para permitir las tareas de reparación correspondientes.

De acuerdo al comunicado oficial, el problema se produjo como consecuencia de trabajos privados en la vía pública, lo que derivó en el daño sobre la red y la necesidad de suspender el servicio en las zonas afectadas.

Desde el Municipio indicaron que el corte se mantendrá mientras se desarrollan las tareas necesarias para solucionar el inconveniente. En ese sentido, se informó que el horario estimado de restablecimiento del servicio es a las 20.30 horas.

La interrupción alcanza a todos los sectores que dependen del sistema de abastecimiento del Tanque Central – Cisterna Norte, lo que impacta en una porción importante de la ciudad.