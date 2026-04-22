Santo Tomé fue sede de una nueva edición de “Voces en Foco” con eje en el futuro del comercio

Con una convocatoria destacada de empresarios, referentes del sector comercial, desarrolladores y actores clave del ecosistema productivo, Torre Puerto llevó adelante la

sexta edición de su ciclo “Voces en Foco”, consolidándose como un espacio de análisis, inspiración y proyección para la economía regional.

El encuentro se desarrolló en el predio de Country Plaza -DUE 23 de Santo Tomé- en el marco de su Master Plan Zona de conutries; y contó con la participación principal del economista Damián Di Pace, quien presentó su conferencia “El futuro del comercio que se viene”.

La jornada comenzó con un panel liderado por Damián Di Pace junto al CEO de Café Martínez Leandro Canabe y la CEO de Torre Puerto María José Correa quien compartió avances sobre el desarrollo de Country Plaza, destacando que el proyecto se encuentra en su etapa final con un alto nivel de ocupación comercial y una propuesta orientada a nuevas dinámicas de consumo y espacios abiertos. En el mismo espacio se reflexionó acerca de la evolución de comportamiento del comercio a diferentes escalas en nuestro país y en la región.

Empresarios y especialistas debatieron sobre el nuevo escenario económico en Santo Tomé.

Durante su exposición, Di Pace analizó el contexto económico actual, marcado por lo que definió como una “economía a dos velocidades”, donde conviven un sector externo dinámico con un mercado interno más retraído. En este escenario, remarcó la necesidad de que el comercio se adapte a un nuevo ciclo basado en la diferenciación, la generación de valor y la fidelización del cliente.

Con seis ediciones realizadas -en Santa Fe, Rosario, Punta del Este, Uruguay y Asunción, Paraguay- el ciclo se posiciona como una plataforma consolidada que impulsa el pensamiento estratégico y anticipa los desafíos del futuro, acompañando el crecimiento de nuevos polos comerciales y urbanos en la región.