Alberto Fernández: la causa por violencia de género avanza hacia el juicio oral

El expresidente Alberto Fernández quedó más cerca de enfrentar un juicio oral en la causa por violencia de género iniciada por su expareja, Fabiola Yáñez, luego de que la Justicia rechazara un planteo clave de su defensa.

La decisión fue tomada por el juez federal Daniel Rafecas, quien desestimó el pedido de nulidad presentado por la abogada del exmandatario. Con este fallo, se convalidaron las actuaciones realizadas hasta el momento y se habilitó la continuidad del proceso hacia la instancia de juicio.

Según se desprende de la investigación, Fernández deberá responder por hechos calificados como lesiones leves —en dos oportunidades— y lesiones graves, en un contexto que incluye agravantes como el vínculo de pareja, el presunto abuso de poder y amenazas coactivas.

En su resolución, Rafecas consideró que no corresponde retrotraer la causa y sostuvo que el apartamiento previo del juez Julián Ercolini no invalida las medidas ya adoptadas durante la instrucción.

La defensa, encabezada por la abogada Silvina Carreiro, había solicitado la nulidad de todo lo actuado bajo la intervención de Ercolini, al argumentar falta de imparcialidad. Sin embargo, el rechazo del planteo deja firme el avance de la causa, impulsada por el fiscal Ramiro González.

De acuerdo con la denuncia, Yáñez habría sido víctima de violencia física y psicológica en distintos momentos de la relación, en hechos que se habrían extendido entre 2016 y 2024, en un contexto de marcada asimetría de poder.

Con este escenario, será un tribunal oral federal el encargado de determinar, en un eventual juicio, la responsabilidad penal del exmandatario.