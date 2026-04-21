El Gobierno presentará una reforma electoral que incluye el fin de las PASO

El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno enviará este miércoles al Congreso un proyecto de reforma electoral que contempla la eliminación de las PASO, modificaciones en el financiamiento de la política y la implementación de la denominada “Ficha Limpia”, que impediría la postulación de personas con condenas por corrupción.

A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario sostuvo que la iniciativa apunta a “terminar con la impunidad” y cuestionó el esquema actual al señalar que “no corresponde que los argentinos financien internas partidarias”. En esa línea, también planteó la necesidad de revisar el uso de recursos públicos en el sostenimiento de la actividad política.

Según se informó, el proyecto incluirá cambios en el sistema de financiamiento con el objetivo de reducir la participación del Estado y establecer nuevas reglas para el funcionamiento de los partidos. Desde el oficialismo remarcan que la propuesta busca introducir mayor transparencia y modificar aspectos estructurales del régimen electoral.

La iniciativa comenzó a ser elaborada hace varios meses dentro del Gobierno, con la participación de distintos equipos técnicos, entre ellos el del asesor Santiago Caputo. En la Casa Rosada consideran que la reforma puede contribuir a acercar el funcionamiento del sistema político a las demandas de la sociedad.

En cuanto a las elecciones primarias, el oficialismo mantiene como objetivo avanzar en su eliminación, aunque dentro del espacio también se analizan alternativas intermedias, como una eventual suspensión, en función del escenario legislativo.