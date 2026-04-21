Santa Fe regresa a la Feria del Libro de Buenos Aires con más de mil títulos

La Provincia de Santa Fe vuelve a tener un espacio destacado en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (Filba), uno de los eventos más importantes de la industria editorial de habla hispana, que se lleva a cabo desde hoy y hasta al 11 de mayo en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires (Santa Fe 4201, CABA).

Santa Fe participa por decimoséptimo año consecutivo, y este año ocupará el stand Nº 3015 del Pabellón Ocre (ingreso por Plaza Italia), que presentará una infraestructura y diseño totalmente renovados en un espacio de 92 m2.

Como resultado de la convocatoria abierta impulsada por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Provincia, exhibirán y comercializarán sus libros más de 80 sellos editoriales y más de 100 autores independientes con más de 1000 títulos; y 40 proyectos de arte impreso con más de 60 objetos.

La selección realizada por el Ministerio de Cultura dio como resultado la participación de obras provenientes de distintos puntos de la provincia: Álvarez, Arroyo Leyes, Arroyo Seco, Cañada de Gómez, Cañada Rosquín, Carcarañá, Casilda, Esperanza, Firmat, Funes, Gaboto, Ibarlucea, Las Rosas, Pérez, Puerto Gaboto, Rafaela, Reconquista, Roldán, Rosario, Rufino, San Cristóbal, San Genaro, San José del Rincón, San Lorenzo, Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo, Soldini, Venado Tuerto, Villa Amelia, Villa Constitución

El catálogo online de las obras que participarán del stand oficial de Santa Fe puede consultarse en www.santafecultura.gob.ar o en https://linktr.ee/programaferiar.

Filba

La edición número 50 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (Filba) tendrá como país invitado a Perú. Este año, la apertura no tendrá un discurso literario a cargo de un escritor o escritora sino un debate entre Leila Guerriero, Selva Almada y Gabriela Cabezón Cámara, con la coordinación de María O’Donnell.

La Feria estará abierta de lunes a lunes a viernes de 14 a 22 y sábados, domingos y feriados, de 13 a 22.

Las entradas tendrán un valor de $ 8000 para el ingreso de lunes a jueves; de $12.000 para viernes, sábados, domingos y feriados y un pase de 3 días, por $18.000. Más información en www.feriadellibro.ar