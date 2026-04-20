La balanza comercial registró un superávit de US$ 2.523 millones en marzo

La balanza comercial argentina registró en marzo un superávit de 2.523 millones de dólares, impulsado por un fuerte crecimiento de las exportaciones, que subieron 30,1% interanual, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De acuerdo al organismo, las ventas al exterior alcanzaron un récord histórico de 8.645 millones de dólares, lo que representó un incremento de 2.002 millones respecto al mismo mes de 2025. Este desempeño estuvo explicado principalmente por una suba de 25,3% en las cantidades exportadas y de 3,9% en los precios.

En paralelo, las importaciones totalizaron 6.122 millones de dólares, con una leve suba interanual de 1,7%. En este caso, el aumento se explicó por un alza de 5,8% en los precios, ya que las cantidades importadas cayeron 3,7%.

Con estos números, el intercambio comercial total creció 16,6% en comparación con marzo del año pasado y alcanzó los 14.766 millones de dólares. El saldo positivo marcó, además, el 28° mes consecutivo con superávit.

El informe del INDEC también advirtió que el índice de términos del intercambio registró una baja, producto de una mejora en los precios de las importaciones y un deterioro en los valores de exportación.

En cuanto a los rubros, todos mostraron incrementos interanuales. Los productos primarios lideraron la suba, con un crecimiento de 56,2%, impulsados principalmente por el aumento en las exportaciones de cereales. En este segmento, las cantidades crecieron con fuerza, mientras que los precios registraron una leve caída.

Las manufacturas de origen industrial también tuvieron un desempeño positivo, con un alza de 26,4%, producto tanto del incremento en las cantidades como en los precios.

Por su parte, el rubro combustibles y energía alcanzó los 1.235 millones de dólares, el valor más alto registrado hasta el momento, con una suba de 23,2% interanual. Este crecimiento estuvo motorizado por mayores exportaciones de carburantes y petróleo crudo.

En tanto, las manufacturas de origen agropecuario totalizaron 2.659 millones de dólares, con un aumento de 18,9% respecto a marzo de 2025, impulsado tanto por mejores precios como por mayores volúmenes exportados.

En lo que respecta a los socios comerciales, los principales destinos y orígenes del intercambio fueron Brasil, China, la Unión Europea, Estados Unidos e India.