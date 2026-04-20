Murió Luis Brandoni, una de las grandes figuras del cine y el teatro argentino

El actor Luis Brandoni murió a los 86 años durante la madrugada de este lunes, en el Sanatorio Güemes, donde permanecía internado desde el pasado 11 de abril tras sufrir un accidente doméstico.

Según se informó, el reconocido artista había sido hospitalizado a raíz de un hematoma subdural provocado por un golpe en la cabeza, luego de una caída en su vivienda. Su estado requería seguimiento médico, pero finalmente no logró recuperarse.

La noticia fue confirmada por el productor Carlos Rottemberg, quien expresó su pesar a través de un comunicado: “Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable”, destacando su compromiso con la cultura y el teatro nacional.

Sus restos serán velados en la Legislatura Porteña desde el mediodía de este lunes, mientras que el martes por la mañana serán trasladados al Panteón de Actores del Cementerio de Chacarita.

En sus últimos días, Brandoni se encontraba protagonizando la obra “¿Quién es quién?”, junto a Soledad Silveyra en la calle Corrientes, cuyas funciones habían sido suspendidas tras el accidente que derivó en su internación.

Nacido el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, Adalberto Luis Brandoni inició su vínculo con la actuación desde muy joven. A lo largo de su carrera, se consolidó como una de las figuras más importantes del espectáculo argentino, con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión.

En la pantalla grande participó de películas emblemáticas como “La Patagonia Rebelde”, “Esperando la carroza”, “Made in Argentina” y “Un lugar en el mundo”, entre muchas otras que marcaron distintas etapas del cine nacional.

También tuvo una fuerte presencia en televisión, con recordados ciclos como “Mi cuñado”, “Buscavidas”, “El hombre de tu vida” y “Un gallo para Esculapio”.

Sin embargo, su mayor legado estuvo en el teatro, donde formó parte de decenas de obras y se convirtió en un referente indiscutido de la escena nacional, tanto como actor como director.

Con su muerte, la cultura argentina pierde a una de sus figuras más representativas, protagonista de una generación que dejó una huella profunda en el arte y el espectáculo.