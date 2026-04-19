Tiroteo en Estados Unidos: ocho niños fueron asesinados en Luisiana

Un tiroteo ocurrido en la ciudad de Shreveport, en el estado de Luisiana (Estados Unidos), dejó un saldo de ocho niños asesinados, en un hecho que generó conmoción y es investigado por las autoridades locales.

Según informó la policía, las víctimas tenían entre 1 y 14 años, y algunas de ellas mantenían vínculos familiares con el sospechoso. Además, otras diez personas resultaron heridas durante el ataque.

De acuerdo a las primeras investigaciones, el episodio se habría originado en una disputa doméstica, aunque los agentes continúan trabajando para reconstruir lo ocurrido en múltiples escenas del crimen, ubicadas en distintas viviendas de la zona.

El agresor, un hombre adulto cuya identidad no fue difundida, murió tras ser perseguido por la policía, luego de haber huido del lugar y robado un vehículo. Según informaron, fue abatido por las fuerzas de seguridad durante el operativo.

Las autoridades señalaron que se trata de un hecho de una magnitud inusual. “Esta es una escena extensa, no se parece a ninguna otra que muchos de nosotros hayamos visto”, expresó el vocero policial Chris Bordelon.

En la misma línea, el jefe de policía de Shreveport, Wayne Smith, afirmó: “No tengo palabras, esto nos afecta profundamente”, mientras que el alcalde de la ciudad calificó el episodio como uno de los más graves en la historia de la comunidad.

Tras el ataque, se desplegó un amplio operativo con intervención de fuerzas locales y estatales, y se solicitó la colaboración de la población para aportar información que ayude a la investigación.

El caso se produce en un contexto de reiterados episodios de violencia armada en Estados Unidos y vuelve a poner en debate la seguridad y el acceso a armas de fuego en ese país.