Milei aseguró que Israel y Argentina son “dos naciones unidas por los mismos valores”

El presidente Javier Milei aseguró que Argentina e Israel son “dos naciones unidas por los mismos valores”, durante la conferencia conjunta que encabezó junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén.

En ese marco, el mandatario sostuvo que la relación bilateral se encuentra “fortalecida” y remarcó que ambos gobiernos trabajan en la construcción de “un hemisferio americano más libre, más seguro y más próspero”.

“El motivo que hoy nos convoca no solo resultará en un mayor fortalecimiento de las relaciones entre Argentina e Israel, dos naciones unidas por los mismos valores. También significa un gran paso hacia adelante en la construcción de un hemisferio americano más libre”, expresó.

Durante su discurso, Milei también hizo referencia al contexto internacional y reivindicó el rol de Estados Unidos en Medio Oriente, al mencionar el liderazgo de Donald Trump en la región.

Además, recordó los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Argentina, y reafirmó el compromiso de su gobierno en la lucha contra el terrorismo y en el reclamo de justicia.

En ese sentido, el Presidente reiteró su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén “cuando las condiciones lo permitan”, una decisión que ya había sido mencionada en otras oportunidades.

Finalmente, Milei cerró su intervención con un mensaje político y simbólico: “Hoy más que nunca debemos mantenernos unidos como naciones hermanas”.

La visita del mandatario se desarrolla en un contexto de alta tensión en Medio Oriente y se enmarca en una política exterior que apunta a profundizar el vínculo estratégico con Israel.