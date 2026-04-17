Dura derrota de Unión en casa: perdió 3-2 frente a Newell’s

Por Santotomealdía



Unión perdió 3-2 ante Newell’s en el estadio 15 de Abril, en el marco de la fecha 15 de la Zona A del Torneo Apertura, en una derrota que complica su presente y lo obliga a seguir peleando por mantenerse en zona de clasificación.

El equipo de Leonardo Madelón había comenzado mejor y se puso en ventaja rápidamente, pero volvió a mostrar fragilidades defensivas y falta de contundencia, dos aspectos que terminaron siendo determinantes en el resultado final.

El inicio fue prometedor para el Tatengue. A los 3 minutos, Marcelo Estigarribia abrió el marcador de cabeza tras una gran jugada por derecha y un preciso centro de Julián Palacios. Sin embargo, la reacción de la Lepra no tardó en llegar: a los 14, un córner derivó en un gol en contra de Matías Mansilla, que marcó el empate.

A partir de ese momento, el partido cambió. Newell’s creció en el juego y comenzó a generar peligro, incluso con una pelota en el travesaño, hasta que a los 38 minutos Jerónimo Russo aprovechó un rebote y puso el 2-1, dando vuelta el resultado antes del descanso.

En el complemento, Unión salió decidido a buscar el empate y tuvo varias situaciones, pero se encontró con su propia ineficacia y con una destacada actuación del arquero Josué Reinatti. El equipo generó, pero no logró concretar.

Cuando más insistía el local, llegó otro golpe. A los 31 minutos, un error en la salida de Maizon Rodríguez fue aprovechado por Ignacio Ramírez, que marcó el 3-1 y dejó a Unión contra las cuerdas.

Sobre el final, Lucas Menossi descontó a los 41 minutos tras capturar un rebote en el área y le devolvió algo de ilusión al equipo rojiblanco, que fue en busca del empate hasta el último instante, pero no le alcanzó.

La derrota deja a Unión en una situación incómoda en la tabla, ya que suma un nuevo traspié y queda bajo presión en la pelea por mantenerse entre los ocho primeros de la zona.

En una noche en la que mostró pasajes de buen juego, el equipo volvió a pagar caro los errores propios y la falta de eficacia, dos problemas que se repiten y que explican por qué se quedó con las manos vacías en un partido clave.