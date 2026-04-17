Provincias podrán hacerse cargo de la concesión de rutas nacionales

El Gobierno nacional dispuso que nueve provincias, entre ellas Santa Fe, puedan asumir la gestión y el mantenimiento de tramos de rutas nacionales que atraviesan sus territorios, con la posibilidad de concesionar esas tareas a terceros mediante el cobro de peajes.

La medida fue oficializada a través del Decreto 253/2026, publicado en el Boletín Oficial, y apunta a descentralizar funciones operativas para que los gobiernos provinciales tengan un rol más directo en la administración de la infraestructura vial.

Además de Santa Fe, las jurisdicciones alcanzadas son Corrientes, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz.

Según establece la normativa, las provincias estarán habilitadas a licitar obras públicas y otorgar concesiones a empresas privadas, mixtas o entes públicos, que podrán financiar las intervenciones a través del sistema de peajes. No obstante, el Estado nacional conservará la titularidad de las rutas y la jurisdicción sobre esos corredores.

El decreto aclara que la delegación de facultades será “funcional, limitada, temporal y revocable”, y fija además un plazo máximo de 30 años para los contratos que se celebren a partir de este esquema.

Para avanzar con la implementación, cada provincia deberá firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad, donde se definirán los tramos incluidos y los planes de obras correspondientes. En ese marco, se deberán respetar criterios como la transparencia en los procesos, la competencia entre oferentes y la razonabilidad de las tarifas.

El control del sistema quedará en manos del Ministerio de Economía, mientras que la Dirección Nacional de Vialidad tendrá a su cargo la supervisión de los contratos.

Por último, se estableció que si una provincia no llama a licitación dentro del plazo de un año desde la firma del convenio, perderá la delegación sobre los tramos asignados.