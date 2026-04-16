Invitan a una “suelta de libros” para promover la lectura

En el marco de iniciativas que buscan fortalecer el acceso a los bienes culturales y promover la lectura, la Fábrica de Ideas llevará adelante una nueva edición de la “suelta de libros”, una propuesta abierta a la comunidad que tendrá lugar el viernes 17 de abril, de 17 a 19 horas, en el Parque Sarmiento —frente a la escuela Juan de Garay—.

La actividad consiste en la entrega gratuita de libros en un espacio público, con el objetivo de incentivar hábitos de lectura, especialmente entre jóvenes y adultos que no siempre tienen acceso o contacto frecuente con materiales de lectura.

Desde la organización destacaron el sentido de la propuesta: “Impulsamos esta actividad con la convicción de que el acceso a la lectura es una herramienta transformadora, que cobran aún más fuerza cuando se comparten en comunidad y en espacios abiertos, generando encuentro y participación. También reafirmamos el uso del espacio público como un lugar de fortalecimientos de los vínculos entre santotomesinos”, aseguró Paula Durussel de Fábrica de Ideas.

“Desde hace muchos años, Fábrica de Ideas trabaja para consolidarse como un espacio abierto, inclusivo y participativo, que articule acciones culturales, educativas y comunitarias con impacto territorial”, mencionó Durussel que también destacó la grilla de talleres que el espacio ofrece a la comunidad sobre Crochet, puntillismo, yoga, guitarra y piano.

La Fábrica de Ideas es una asociación civil progresista y plural, orientada a la generación de propuestas, el intercambio de ideas y la construcción colectiva. A través de sus propuestas, promueve la participación ciudadana y el desarrollo de iniciativas culturales y pedagógicas abiertas, con el objetivo de pensar y proyectar la ciudad desde una perspectiva inclusiva.

“Queremos que la Fábrica de Ideas siga siendo un espacio para pensar y hacer en la ciudad, acompañando iniciativas sociales y culturales y fortaleciendo redes que potencien lo que ya está en marcha en los barrios, las escuelas y las organizaciones”.