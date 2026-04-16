Israel y Líbano acordaron un alto el fuego tras semanas de enfrentamientos

Israel y el Líbano acordaron este jueves un cese del fuego tras más de seis semanas de hostilidades en territorio libanés, según anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de mantener conversaciones con autoridades de ambos países.

El propio Trump informó que la tregua comenzará a regir el mismo día a partir de las 17:00 (hora EST) y tendrá una duración inicial de diez días, con el objetivo de avanzar hacia una instancia de mayor estabilidad en la región.

El mandatario estadounidense señaló que mantuvo contactos con el presidente libanés, Joseph Aoun, y con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quienes habrían aceptado avanzar con el acuerdo. Además, indicó que instruyó a su secretario de Estado, Marco Rubio, y al vicepresidente, J.D. Vance, a continuar las gestiones diplomáticas para alcanzar una “paz duradera”.

La tregua se enmarca en esfuerzos diplomáticos impulsados por la Casa Blanca, que días atrás fue sede de conversaciones directas entre representantes de ambos países, en lo que constituyó uno de los encuentros de más alto nivel en décadas.

El conflicto se había intensificado a partir de marzo, cuando el Ejército israelí reanudó ataques en el sur del Líbano en el marco de su enfrentamiento con el grupo Hezbolá. Los bombardeos dejaron miles de muertos y heridos, además de un importante número de personas desplazadas.

En ese contexto, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había planteado la creación de una “zona de seguridad” dentro del territorio libanés y advirtió sobre restricciones para el regreso de civiles a zonas fronterizas hasta garantizar condiciones de seguridad.

Por su parte, el primer ministro Netanyahu sostuvo recientemente que las operaciones militares permitieron neutralizar amenazas en la frontera norte de Israel, aunque remarcó que aún restan objetivos por cumplir.

En tanto, desde Hezbolá manifestaron su rechazo a las negociaciones. El dirigente Wafiq Safa afirmó que el grupo no se considera obligado a acatar ningún acuerdo que surja de estas conversaciones, lo que introduce incertidumbre sobre la implementación efectiva de la tregua.