Barrios de Pie realizó una olla popular frente a la vivienda de Adorni en Caballito

La organización social Barrios de Pie llevó adelante una olla popular frente al domicilio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio porteño de Caballito. La protesta se realizó en rechazo a las políticas sociales del Gobierno nacional y en el contexto de una investigación judicial que analiza el patrimonio del funcionario.

La manifestación tuvo lugar sobre la calle Miró al 500, donde reside Adorni, y se desarrolló bajo la consigna “mientras los comedores cierran, Adorni viaja en primera”. Desde la organización señalaron el impacto de las medidas de ajuste y cuestionaron el cierre de programas sociales como “Volver al Trabajo”, que, según indicaron, afectó a una gran cantidad de beneficiarios en todo el país.

En paralelo, la situación del funcionario es analizada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien investiga si su patrimonio puede ser justificado de acuerdo a sus ingresos declarados.

Durante la jornada, también hubo protestas en otros puntos. Integrantes de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se concentraron en el ingreso al country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, donde el jefe de Gabinete posee otra propiedad.

En ese marco, la referente de Barrios de Pie, Norma Morales, expresó: “Las cuidadoras comunitarias sostenemos la vida en nuestros barrios: cuidamos a las infancias, acompañamos a personas mayores y garantizamos un plato de comida en contextos cada vez más críticos. Sin embargo, hoy lo hacemos sin salario, sin derechos y sin reconocimiento”.

Además, agregó que los reclamos apuntan a visibilizar el trabajo de las cuidadoras comunitarias, exigir reconocimiento salarial y denunciar el impacto de las políticas de ajuste en los sectores más vulnerables.

Estas protestas se suman a otras manifestaciones recientes frente al domicilio del funcionario. El pasado 9 de abril, estudiantes y docentes de la Universidad de Buenos Aires realizaron una olla popular y clases abiertas en el mismo lugar, en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.