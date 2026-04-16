Tras el dato de inflación, AMSAFE denuncia que los salarios docentes volvieron a perder en marzo

Por Santotomealdía



Luego de conocerse el dato de inflación de marzo en la provincia, desde AMSAFE advirtieron que los salarios docentes volvieron a perder frente al aumento de precios, en un contexto de creciente preocupación por el poder adquisitivo del sector.

El secretario general del gremio, Rodrigo Alonso, expresó en sus redes sociales que “otra vez el salario docente pierde frente a la inflación”, al señalar que mientras el índice de precios se ubicó en 3,6% según el IPEC, el incremento salarial fue del 2,2% en el mismo período.

“No hay recomposición: hay pérdida del poder adquisitivo desde el primer mes”, afirmó el dirigente, marcando una continuidad en los reclamos que el sector viene sosteniendo desde el inicio del año.

El planteo se enmarca en una serie de cuestionamientos que AMSAFE viene realizando en las últimas semanas en torno a la política salarial del gobierno provincial. Días atrás, en el marco de una conferencia de prensa en la Carpa Blanca instalada en Rosario, Alonso sostuvo que los trabajadores de la educación se encuentran por debajo de la línea de la pobreza.

En esa oportunidad, el dirigente también había puesto en duda los datos oficiales sobre la evolución de los salarios frente a la inflación. “Es mentira que le ganamos a la inflación. Ya no se lo cree nadie”, expresó, al comparar el aumento salarial de febrero con el índice inflacionario del mismo mes.

Desde el gremio advierten además que la situación salarial impacta directamente en las condiciones de trabajo, ya que muchos docentes se ven obligados a recurrir al pluriempleo para sostener sus ingresos, lo que repercute en el desarrollo de la tarea educativa.

A esto se suman cuestionamientos a la estructura salarial vigente, especialmente por la presencia de sumas no remunerativas, que —según señalaron— generan una fuerte brecha entre trabajadores activos y jubilados.

En este escenario, AMSAFE continúa con medidas de visibilización del conflicto, como la Carpa Blanca de la Dignidad, que recorre distintos puntos de la provincia con el objetivo de exponer la situación del sector y reforzar los reclamos por salarios que superen la inflación, cláusulas de actualización automática y mejoras en las condiciones laborales.

Con el dato de inflación de marzo, el conflicto docente suma un nuevo elemento de tensión, en un contexto donde el debate por los ingresos y el poder adquisitivo sigue ocupando un lugar central.