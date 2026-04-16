El Concejo aprobó dos iniciativas en homenaje a Miguel Ángel Morelli.

Por Santotomealdía

El Concejo Municipal aprobó este martes dos iniciativas vinculadas al reconocimiento de la figura del cantante, compositor e intérprete Miguel Ángel Morelli, en homenaje a su trayectoria y su aporte a la cultura.

Por un lado, a través de un proyecto de Declaración, se dispuso nombrarlo Ciudadano Destacado Póstumo de nuestra ciudad, en reconocimiento a su recorrido artístico y su legado en el ámbito cultural. En paralelo, se avanzó con un proyecto de Ordenanza que establece denominar “Mirador Miguel Ángel Morelli” a un espacio público ubicado en la costanera, en la zona del anfiteatro “Martín Miguel de Güemes”.

De esta manera, el reconocimiento no solo queda plasmado en una distinción institucional, sino también en un espacio físico de la ciudad, asociado a uno de los sectores más representativos para la vida cultural y recreativa local.

En ambos casos, las iniciativas apuntan a destacar la figura de Miguel Ángel Morelli, reconocido poeta, compositor e intérprete del folklore santafesino, fallecido en diciembre de 2024 a los 79 años. Nacido en Vera en 1945, desarrolló una extensa trayectoria artística de más de cinco décadas, con presentaciones en escenarios de todo el país y participación en festivales emblemáticos como Cosquín, donde fue premiado como autor e intérprete.

Autor de obras como “Lo que sos mi chamamé”, “Chamarra de Sauce Viejo”, “El moncholito Ramón” y “La temible yarará”, su producción también fue interpretada por destacados artistas del género. Además, llevó su música a escenarios internacionales y consolidó un legado que lo convirtió en una figura representativa del folklore de la región.

Ambas iniciativas fueron impulsadas por los concejales María Ema Szretter de Reutemann, Enrique Maillier y Fernando Alí, y buscan poner en valor la figura de Morelli, destacando su aporte artístico y su vínculo con la identidad cultural de nuestra ciudad.

Con estas medidas, el Concejo avanza en el reconocimiento de personalidades que han dejado su huella en distintos ámbitos, en este caso a través de la música y la cultura.