Jueves 16 de abril de 2026

Deportes — 16.04.2026 —

Bayern Munich eliminó al Real Madrid en un partidazo lleno de goles

Fue 4-3 en Alemania tras una remontada sobre el final y un global de 6-4. En semifinales de la Champions League enfrentará al Paris Saint Germain.

El equipo alemán celebra el gol que definió la serie.
El equipo alemán celebra el gol que definió la serie.

En una noche vibrante y cambiante hasta el último segundo, Bayern Munich venció 4-3 a Real Madrid en el Allianz Arena y selló su clasificación a las semifinales de la Champions League con un global de 6-4.

El duelo, uno de los clásicos modernos del fútbol europeo, volvió a ofrecer un espectáculo de alto voltaje. Todo comenzó de manera inesperada: a los 35 segundos, Arda Güler sorprendió con un remate desde lejos tras un error de Manuel Neuer y puso en ventaja al conjunto español.

El arranque marcó el tono de un partido frenético, con dos equipos decididos a atacar. Bayern tomó la iniciativa con posesión y presión alta, mientras que el Madrid apostó a la velocidad de Vinicius Junior y Kylian Mbappé para lastimar de contra.

El intercambio de golpes fue constante. Güler volvió a aparecer para ampliar la ventaja, pero el local reaccionó y llegó al empate parcial con un tanto de Harry Kane. Antes del cierre del primer tiempo, el propio Mbappé volvió a adelantar al Madrid y dejó el marcador 3-2 en un encuentro desbordado de emociones.

En el complemento, el ritmo no decayó. Bayern insistió y generó numerosas situaciones, mientras que el conjunto español se sostenía con transiciones rápidas y algunas intervenciones clave de su arquero. Sin embargo, el partido dio un giro decisivo en los minutos finales.

A los 41, el árbitro Slavko Vincic expulsó a Eduardo Camavinga por doble amarilla en una decisión muy discutida. Con un hombre más, el equipo alemán fue con todo y encontró la remontada: primero, un gran remate de Luis Díaz y, ya en tiempo de descuento, otra definición desde fuera del área de Michael Olise sellaron el 4-3 definitivo.

El cierre fue caótico. Los jugadores del Real Madrid rodearon al árbitro en protesta por la expulsión, y tras el pitazo final también vio la roja Güler, una de las figuras del encuentro.

Con este resultado, Bayern se mete entre los cuatro mejores del torneo y enfrentará en semifinales al Paris Saint-Germain, en una serie que promete otro cruce de alto nivel.

Para el Madrid, en cambio, la eliminación profundiza una temporada sin títulos y deja como único objetivo la liga local, donde corre desde atrás. En una noche épica, el gigante alemán celebró y volvió a demostrar que estos duelos nunca defraudan.
 

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