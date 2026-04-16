Sin brillar, River venció a Carabobo y se acomoda en la Copa Sudamericana

River Plate logró una victoria trabajada ante Carabobo FC por 1-0 en el Monumental, en un partido en el que fue de menor a mayor y terminó resolviendo en el segundo tiempo por la segunda fecha del grupo H de la Copa Sudamericana 2026.

El único gol de la noche llegó a los 21 minutos del complemento, cuando Sebastián Driussi aprovechó una buena acción ofensiva y definió con un remate bajo para romper el cero y encaminar el triunfo.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet no tuvo una actuación brillante, pero logró imponer condiciones con el correr de los minutos, especialmente a partir de los cambios, que le dieron mayor dinámica y profundidad en ataque.

Durante la primera etapa, River manejó la pelota pero le costó generar situaciones claras. La más peligrosa fue un intento de Juan Fernando Quintero, bien contenido por el arquero Lucas Bruera. Carabobo, ordenado en defensa, apostó a cerrarse y esperar alguna contra.

En el complemento, el “Millonario” salió con otra intensidad y rápidamente comenzó a inquietar. Joaquín Freitas tuvo un mano a mano en el arranque, mientras que el ingreso de Kendry Páez resultó determinante para destrabar el partido. El juvenil ecuatoriano fue clave en la jugada del gol: condujo desde la derecha hacia el centro y asistió a Driussi, que no perdonó.

A partir de la ventaja, River encontró más espacios y pudo haber ampliado la diferencia. Páez volvió a generar peligro con una acción individual y Tomás Galván estrelló un remate en el travesaño.

La visita, en tanto, tuvo su chance más clara en tiempo de descuento, con un disparo lejano de Edson Tortolero que exigió una buena respuesta del arquero Santiago Beltrán.

Con este resultado, River suma su primera victoria en el grupo y se acomoda en la pelea por la clasificación, tras el empate en el debut. En la próxima fecha, visitará a Red Bull Bragantino, mientras que Carabobo recibirá a Blooming.

Sin lucirse, el equipo de Coudet cumplió con el objetivo: ganar en casa y empezar a encaminar su participación en el torneo continental.