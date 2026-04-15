Miércoles 15 de abril de 2026

Sociedad — 15.04.2026 —

Invitan a conmemorar el Día Mundial de la Voz con una propuesta abierta a la comunidad

La Agrupación Coral Municipal Santo Tomé, dirigida por el Prof. Jorge Cova, llevará adelante una propuesta abierta y gratuita este jueves 16 de abril, a las 20 horas, en su sede ubicada en Castelli 1735.

La Agrupación Coral Municipal Santo Tomé llevará adelante una actividad especial en el Día Mundial de la Voz.
La Agrupación Coral Municipal Santo Tomé llevará adelante una actividad especial en el Día Mundial de la Voz.

La Municipalidad invitó a la comunidad a participar de una actividad especial en el marco del Día Mundial de la Voz, que se conmemora cada 16 de abril con el objetivo de promover la toma de conciencia sobre la importancia de este aspecto fundamental del ser humano.

En este contexto, la Agrupación Coral Municipal Santo Tomé, dirigida por el Prof. Jorge Cova, llevará adelante una propuesta abierta y gratuita este jueves 16 de abril, a las 20 horas, en su sede ubicada en Castelli 1735.

La iniciativa tiene como finalidad difundir conocimientos sobre el cuidado de la voz, promoviendo hábitos saludables y brindando herramientas preventivas a través de un espacio de encuentro y reflexión. Durante la jornada se ofrecerá una breve charla explicativa sobre la salud vocal y su rol en la vida cotidiana, a cargo de Lucila Cova.

Además, se contará con la presencia de la Lic. Nilda Godoy como invitada especial y con el aporte artístico del cantante Ale Caligaris.

Asimismo, la actividad incluirá la interpretación de canciones del repertorio del coro, con la participación de solistas invitados, y un cierre musical compartido con el público presente.

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