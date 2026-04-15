Desvinculan a 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional y advierten impacto en vuelos

El Gobierno nacional avanzó con la desvinculación de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en el marco de un plan de “modernización” del organismo. La medida generó una inmediata reacción gremial y podría tener impacto directo en los vuelos en todo el país.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-SMN) anunciaron un paro activo que afectará los servicios no esenciales. Según indicaron, el próximo 24 de abril, entre las 5 y el mediodía, no despegarían ni aterrizarían aviones en los aeropuertos argentinos, salvo excepciones como vuelos sanitarios o humanitarios, ya que el SMN provee información clave para la actividad aeronáutica.

De acuerdo a fuentes del organismo, los despidos forman parte de una primera etapa de ajuste que podría ampliarse hasta 240 trabajadores sobre una planta total de 972, lo que implicaría una reducción cercana al 30%. En esta instancia, las desvinculaciones alcanzan principalmente a empleados con contratos temporarios, que no percibirán indemnización.

Desde el Gobierno justificaron la medida en un proceso de reorganización impulsado por el Ministerio de Defensa y el de Desregulación, mientras que desde distintos sectores del SMN advirtieron por sus consecuencias. En particular, señalaron que la reducción de personal afecta a observadores meteorológicos, fundamentales para el funcionamiento de las estaciones que recopilan datos en todo el país.

Estos trabajadores son los encargados de relevar información clave para la elaboración de pronósticos, alertas tempranas y reportes para actividades como la aviación, la agricultura y la pesca. En ese sentido, desde el organismo alertaron que la disminución de personal podría derivar en una pérdida de calidad en los datos y en la precisión de los pronósticos.

Si bien desde el Gobierno sostienen que el sistema podría modernizarse mediante mayor automatización, especialistas advierten que la falta de inversión en tecnología adecuada y la reducción de personal podrían comprometer el funcionamiento del sistema meteorológico en el corto plazo.

En este contexto, el conflicto abre un nuevo frente en el ámbito estatal, con impacto potencial en servicios estratégicos y un escenario de tensión creciente entre el Gobierno y los trabajadores del sector.