Estados Unidos analiza una nueva ronda de diálogo con Irán en Pakistán

Estados Unidos analiza avanzar con una segunda ronda de negociaciones con Irán, en un intento por sostener el diálogo bilateral tras un primer encuentro sin avances concretos. Según confirmó la Casa Blanca, las conversaciones podrían desarrollarse en Pakistán, en medio de un escenario internacional atravesado por conflictos y tensiones.

La portavoz del Ejecutivo estadounidense, Karoline Leavitt, señaló que “esas conversaciones se están llevando a cabo” y remarcó que existe optimismo respecto a las perspectivas de un acuerdo. En esa línea, indicó que “muy probablemente” los próximos encuentros se realicen en Islamabad, capital paquistaní.

El posible reinicio del diálogo se da luego de una primera ronda que no logró destrabar diferencias entre Washington y Teherán, lo que evidencia la complejidad de la relación entre ambos países. Sin embargo, la continuidad de las բանակցaciones muestra la intención de evitar una escalada mayor y mantener abiertos los canales diplomáticos.

El contexto internacional agrega presión a este proceso. Las negociaciones se desarrollan en paralelo a la guerra en Medio Oriente, con tensiones persistentes entre Estados Unidos e Irán, y el conflicto que involucra a Israel y el grupo Hezbollah en Líbano.

En este escenario, una eventual segunda ronda aparece como una instancia clave para reencauzar el vínculo bilateral y explorar posibles acuerdos, en medio de un panorama global marcado por la incertidumbre y la inestabilidad.