Tiroteo en una escuela de Turquía: al menos cuatro muertos

Al menos cuatro personas —tres alumnos y un docente— murieron este miércoles en un tiroteo ocurrido en una escuela de nivel medio en la provincia de Kahramanmaras, en el sur de Turquía. El ataque, que dejó además una veintena de heridos, varios de ellos en estado crítico, se suma a una serie de episodios violentos registrados en el país en los últimos días.

Según informaron autoridades locales, el presunto autor sería un alumno de unos 14 años que ingresó al establecimiento con varias armas ocultas en una mochila y abrió fuego en dos aulas. El atacante también murió, aunque aún no fueron esclarecidas las circunstancias de su fallecimiento.

El gobernador provincial, Mükerrem Ünlüer, confirmó el saldo de víctimas y señaló que, por orden del ministro de Justicia, Akin Gürlek, se inició una investigación para determinar cómo se produjo el hecho.

El episodio generó momentos de extrema tensión en las inmediaciones del establecimiento, donde decenas de familias se congregaron en busca de información sobre sus hijos. En paralelo, un importante operativo policial y sanitario permitió evacuar a los heridos hacia distintos centros de salud.

El tiroteo ocurrió apenas un día después de otro ataque armado en una escuela secundaria de la provincia de Sanliurfa, en el sureste del país, que dejó al menos 16 personas heridas. En ese caso, el agresor fue un exalumno que irrumpió en el edificio y disparó de manera indiscriminada antes de atrincherarse. Finalmente, se quitó la vida tras negarse a entregarse a las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, entre los heridos hubo estudiantes, docentes, un policía y un trabajador del establecimiento. Testigos relataron escenas de pánico, con alumnos huyendo mientras se escuchaban los disparos.

A estos hechos se suma un tercer episodio ocurrido el 7 de abril en Estambul, donde tres hombres armados protagonizaron un enfrentamiento con la policía en las inmediaciones del consulado de Israel. Uno de los atacantes murió y los otros dos fueron detenidos. Las autoridades vincularon el hecho con el grupo extremista Estado Islámico.

El presidente Recep Tayyip Erdogan condenó ese ataque y lo calificó como una “provocación”. Pese a la cercanía temporal entre los tres episodios, desde el gobierno turco señalaron que, por el momento, no existen indicios de que estén relacionados entre sí.

Si bien los tiroteos en escuelas no son frecuentes en Turquía, distintas estimaciones advierten sobre la amplia circulación de armas de fuego en el país, muchas de ellas sin control oficial.