La inflación en Santa Fe fue del 3,6% en marzo y superó el dato nacional

La inflación en la provincia volvió a mostrar una aceleración en marzo y se ubicó en 3,6%, según informó el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), superando el 3,4% registrado a nivel nacional. De este modo, el índice de precios al consumidor en Santa Fe acumuló 9,3% en el primer trimestre del año y alcanzó un 32,7% interanual.

El dato provincial confirma la tendencia alcista que también reflejó el informe del INDEC difundido el martes, aunque con una variación levemente superior en el territorio santafesino. En este contexto, los aumentos estuvieron impulsados principalmente por alimentos, transporte y educación, tres de los rubros con mayor peso en el índice general.

En la desagregación por capítulos, Educación lideró las subas con un 7%, en línea con el inicio del ciclo lectivo. Le siguieron Alimentos y bebidas (4,2%) y Transporte y comunicaciones (4,1%), que también tuvieron una incidencia significativa en el resultado mensual.

Dentro del rubro alimentos, se destacaron fuertes incrementos en productos cárnicos, con subas cercanas al 9% y 10% en distintos cortes, además de aumentos en pollo y pescado. Estos movimientos explicaron buena parte del impacto en el índice general, dado el peso que tiene este capítulo en la canasta de consumo.

Otros rubros como Vivienda y servicios básicos (3%), Indumentaria (3,5%) y Otros bienes y servicios (4%) también registraron incrementos, aunque por debajo o en línea con el nivel general. En tanto, Esparcimiento (1,2%) fue el sector con menor variación en el mes.

Con estos números, la inflación en la provincia se mantiene en niveles elevados y en sintonía con la dinámica nacional, aunque con una leve diferencia al alza en marzo, en un contexto marcado por subas estacionales y ajustes en distintos sectores de la economía.