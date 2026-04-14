La inflación volvió a acelerarse: 3,4% en marzo y 9,4% en el año

La inflación de marzo fue del 3,4%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), lo que representa una suba de 0,5 puntos porcentuales respecto al 2,9% de febrero. Con este resultado, el índice acumuló un 9,4% en el primer trimestre del año.

En términos interanuales, la variación alcanzó el 32,6%, en línea con las previsiones del Gobierno y de analistas privados. El dato reflejó el impacto de factores como el aumento de los combustibles —en un contexto de tensión internacional— y las presiones estacionales vinculadas al inicio del ciclo lectivo.

De acuerdo al informe, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) encadena nueve meses consecutivos de aceleración, con una tendencia ascendente desde el 1,9% registrado en julio de 2025. No obstante, desde el Gobierno proyectan que a partir de abril podría iniciarse un proceso de desaceleración.

En la desagregación por categorías, los precios regulados lideraron las subas con un incremento del 5,1%, impulsados por ajustes en tarifas de servicios públicos, transporte y educación. En tanto, la inflación núcleo se ubicó en 3,2%, levemente por debajo del nivel general, mientras que los precios estacionales avanzaron un 1%.

A nivel de rubros, Educación encabezó los aumentos con un 12,1%, en coincidencia con el inicio de clases. Le siguió Transporte, con un 4,1%, traccionado por subas en combustibles, tarifas y pasajes aéreos. Además, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división de mayor incidencia en el índice general, principalmente por el incremento en carnes y derivados.

Por el contrario, las menores variaciones se registraron en Bienes y servicios varios (1,7%) y en Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).

Tras la difusión del dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que “hubo un impacto significativo de la guerra en Medio Oriente”, en línea con lo observado en otros países, y remarcó que la economía atraviesa un proceso de corrección de precios relativos.

El funcionario también vinculó la aceleración inflacionaria a subas puntuales como el 9% en combustibles, el 24% en pasajes aéreos de cabotaje y el 22% en el transporte interurbano, y sostuvo que, con el orden fiscal y monetario, la inflación debería retomar una senda descendente.

Por su parte, el presidente Javier Milei reconoció que “el dato es malo” y admitió que “no nos gusta”, aunque expresó expectativas de que la inflación vuelva a desacelerarse en los próximos meses.