La canasta básica aumentó 2,6% en marzo y una familia necesitó más de $1.430.000 para no ser pobre

Una familia tipo necesitó $1.434.464 en marzo para no caer bajo la línea de pobreza, según informó el INDEC al dar a conocer los valores de la Canasta Básica Total (CBT), que registró un aumento mensual del 2,6%.

De esta manera, la CBT acumuló una suba del 30,4% en los últimos 12 meses, mientras que el costo de vida sigue marcando el pulso de la economía en los hogares argentinos.

En paralelo, el organismo también informó que la inflación de marzo fue del 3,4%, el dato más alto desde marzo de 2025. Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló 9,4% en el primer trimestre del año y un 32,6% interanual.

Cuánto se necesitó para no ser pobre

De acuerdo a los datos oficiales, los ingresos mínimos para superar la línea de pobreza en marzo fueron:

$464.227 para una persona

$1.142.001 para un hogar de tres integrantes

$1.434.464 para una familia tipo de cuatro personas

$1.508.740 para un hogar de cinco integrantes

La línea de indigencia

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina el umbral de indigencia, aumentó 2,2% en marzo.

En ese sentido, una familia de cuatro integrantes necesitó $658.011 para cubrir sus necesidades alimentarias básicas.

Los valores para no caer en la indigencia fueron:

$212.948 para una persona

$523.853 para un hogar de tres integrantes

$658.011 para una familia tipo

$692.083 para un hogar de cinco personas

Los rubros que más aumentaron

Según el INDEC, la división con mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, un rubro clave por su impacto directo en la canasta básica.

En tanto, el mayor incremento del mes se registró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, reflejando la presión de los servicios en el gasto mensual de los hogares.