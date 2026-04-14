Municipios en crisis: intendentes de todo el país se manifestaron en el Ministerio de Economía

Intendentes de distintos puntos del país se manifestaron frente al Ministerio de Economía de la Nación para reclamar mayores recursos y medidas ante la delicada situación financiera que atraviesan los municipios. La protesta fue impulsada por la Federación Argentina de Municipios (FAM) y tuvo como principal destinatario al ministro Luis Caputo.

La movilización reunió a jefes comunales de diferentes espacios políticos, aunque con fuerte presencia del peronismo, encabezados por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, presidente de la FAM. También participaron funcionarios bonaerenses como el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, el jefe de Gabinete Carlos Bianco y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

Durante la jornada, los intendentes presentaron un petitorio con tres reclamos centrales: la liberación de fondos retenidos, la reactivación de la obra pública y una recomposición de los recursos afectados por la caída de la coparticipación.

Entre los puntos más concretos, solicitaron la transferencia de fondos vinculados a obras públicas, el restablecimiento del precio de los combustibles a valores del 1° de marzo y la distribución de recursos retenidos del impuesto a los combustibles líquidos, cuya suma asciende a cifras millonarias y que, según indicaron, deberían destinarse a infraestructura.

Desde la FAM advirtieron que la situación financiera de los municipios es cada vez más compleja. En ese sentido, señalaron que la caída en la recaudación y la reducción de transferencias nacionales están afectando la coparticipación, lo que incluso pone en riesgo el pago de salarios y aguinaldos en algunas jurisdicciones.

Si bien el ministro Caputo no se encontraba en el edificio al momento de la protesta —ya que participaba de una actividad en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham)—, el reclamo logró visibilizarse y fue dirigido de manera directa al Gobierno nacional.

Uno de los funcionarios que acompañó la movilización fue Gabriel Katopodis, quien cuestionó la política económica del Gobierno y pidió retrotraer el precio de los combustibles y reactivar las obras públicas. Además, remarcó el impacto de los aumentos en la economía cotidiana, especialmente en el transporte, la producción y el costo de vida.

Los intendentes remarcaron que decidieron llevar el reclamo directamente a Nación, sin intermediación de los gobernadores, al considerar que los principales puntos planteados dependen de decisiones del Gobierno nacional, como la distribución de fondos y la ejecución de obras.

En ese contexto, la manifestación reflejó la creciente preocupación de los gobiernos locales frente a la situación económica, en un escenario marcado por menores recursos y mayores demandas en los territorios.