La justicia le ordena a Nación la reparación integral de la Ruta 11 desde Santa Fe hasta San Justo

La Justicia Federal resolvió hacer lugar a una acción de amparo presentada por el diputado provincial José Corral y ordenó a Nación la reparación integral de un tramo clave de la Ruta Nacional N° 11. La sentencia alcanza aproximadamente 110 kilómetros que atraviesan las localidades de Santa Fe, Recreo, Candioti, Iriondo, Nelson, Llambi Campbell, Cabal, Emilia, Videla y San Justo.

El fallo reconoce que el estado de la traza representa un riesgo concreto para la vida, la seguridad y la libre circulación de miles de usuarios que transitan diariamente por este corredor estratégico. En ese sentido, el juzgado consideró acreditado el deterioro de la calzada, respaldado tanto por pruebas aportadas por Corral como por informes técnicos de la propia Vialidad Nacional.

La Justicia hizo lugar a una acción de amparo presentada por el diputado provincial José Corral

En su resolución, el tribunal ordenó a la DNV llevar adelante, por sí o por terceros, la reparación integral y definitiva del tramo afectado, así como también la elaboración y presentación de un plan de operación y mantenimiento. “El objetivo central de la medida es garantizar condiciones seguras de transitabilidad y prevenir accidentes en una de las rutas más importantes de la región”, señaló el Diputado.

Además, “la sentencia impone al organismo nacional la obligación de informar de manera bimestral sobre el estado de avance de las obras”, agregó Corral.

Finamente, la resolución destaca la urgencia del caso y la necesidad de proteger derechos fundamentales, como la vida y la integridad física de los usuarios.