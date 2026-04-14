Caso Trigatti: solicitan el jury para los jueces que dictaron la absolución en primera instancia

Por Santotomealdía

El diputado provincial Fabián Palo Oliver solicitó formalmente el jury de enjuiciamiento contra los jueces que absolvieron en primera instancia a Juan Francisco Trigatti, en el marco de una causa que luego derivó en una condena a 12 años de prisión. La presentación ya fue elevada a la Corte Suprema de Justicia de la provincia.

En una conferencia de prensa realizada este martes, el legislador —quien estuvo acompañado por el Dr. Rodrigo Fernández, asesor legal— explicó que la decisión se tomó tras analizar el proceso judicial y considerar que existió una “gravedad institucional” en el accionar del primer tribunal. Según planteó, el pedido no está vinculado al resultado del fallo en sí, sino al modo en que se construyó la absolución.

“No se trata de la inocencia o culpabilidad, sino del procedimiento”, sostuvo Palo Oliver, quien remarcó que el tribunal de revisión ya había advertido irregularidades en la sentencia inicial.

En ese sentido, el legislador señaló que se habrían manipulado pruebas, distorsionado hechos y alterado la plataforma fáctica para sostener la absolución. Entre los puntos más cuestionados, mencionó la falta de sustento de la hipótesis de una “sugestión colectiva” que habría influido en las denuncias.

De acuerdo al comunicado difundido, la presentación sostiene que los magistrados “crearon hechos inexistentes y silenciaron evidencias clave” para fundamentar el fallo . Además, se los acusa de ignorar informes médicos y psicológicos y de introducir elementos no probados durante el juicio para desacreditar a las víctimas.

El pedido de jury apunta contra los jueces Martín Manuel Torres, Cecilia Beatriz Labanca y Pablo Osvaldo Busaniche, integrantes del tribunal que dictó la absolución en primera instancia. También incluye la solicitud de suspensión preventiva mientras se desarrolla el proceso de enjuiciamiento .

Palo Oliver fue más allá y advirtió que las conductas podrían encuadrarse en el delito de prevaricato, al considerar que no se trató de un error de interpretación sino de una actuación deliberada.

Por otra parte, el diputado vinculó el caso con el contexto actual en torno a las denuncias por delitos sexuales. En ese marco, cuestionó iniciativas legislativas que buscan endurecer las penas por falsas denuncias y advirtió sobre una “campaña para desalentar” este tipo de presentaciones, especialmente en casos que involucran a menores.

“El Estado tiene que acompañar a las víctimas, no revictimizarlas”, afirmó, al tiempo que subrayó la importancia de garantizar procesos judiciales que respeten los derechos y la integridad de quienes denuncian.

El pedido de jury deberá ahora ser evaluado por los organismos correspondientes, en un proceso que podría derivar en la destitución de los magistrados si se comprueban las irregularidades señaladas.