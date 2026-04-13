Trump cruzó al papa León XIV y se profundiza el conflicto con el Vaticano

Las relaciones entre Estados Unidos y el Vaticano atraviesan un momento de alta tensión tras las declaraciones del presidente Donald Trump contra el papa León XIV, en medio de diferencias sobre temas internacionales y políticas migratorias.

El conflicto se desató luego de que el pontífice expresara su preocupación por distintos conflictos globales y reiterara su llamado a la paz y al diálogo entre los Estados, en una postura que fue interpretada como crítica hacia la administración estadounidense.

Críticas de Trump

En ese contexto, Trump cuestionó abiertamente al líder de la Iglesia católica, a quien calificó como “débil en el crimen” y “terrible en política exterior”.

Además, lo acusó de alinearse con posiciones políticas y sostuvo que actúa más como un dirigente político que como una autoridad religiosa.

El mandatario también fue más allá al afirmar que la elección del papa estuvo vinculada a su propia presidencia: “Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano”, aseguró.

Respuesta del Vaticano

Por su parte, el papa León XIV evitó una confrontación directa, aunque reafirmó su postura. “Seguiré manifestándome enérgicamente contra la guerra”, expresó, al tiempo que remarcó la necesidad de promover la paz y el diálogo internacional.

El pontífice también sostuvo que su rol no es político y advirtió sobre interpretaciones erróneas de su mensaje: “No considero que mi papel sea político, ni el de un político”.

Repercusiones internacionales

Las declaraciones de Trump generaron reacciones en distintos líderes internacionales. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, repudió los dichos y expresó su respaldo al papa.

En la misma línea, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió al pontífice y destacó su mensaje de paz, mientras que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificó de “inaceptable” el ataque verbal.

De este modo, el cruce entre la Casa Blanca y el Vaticano suma un nuevo capítulo, en un escenario marcado por diferencias políticas y diplomáticas en torno a temas clave de la agenda internacional.