El INDEC difunde este martes la inflación de marzo y estiman que rondará el 3%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este martes el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo, en un contexto en el que las estimaciones privadas anticipan una inflación en torno al 3%, lo que la ubicaría como la más alta en lo que va del año.

De acuerdo a los relevamientos preliminares, entre los principales factores que habrían impulsado el alza se encuentran los aumentos en educación —en línea con el inicio del ciclo lectivo—, la canasta básica y los combustibles.

En esa línea, el último informe del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyecta una inflación mensual cercana al 3% para marzo, con una aceleración respecto a febrero y una inflación núcleo estimada en torno al 2,9%.

Más allá de este repunte puntual, las proyecciones del REM prevén una desaceleración gradual en los próximos meses. Para abril se espera un IPC del 2,6%, mientras que en mayo se ubicaría en torno al 2,3%. En tanto, para el bimestre junio-julio la inflación se acercaría al 2%, y descendería hasta el 1,8% hacia agosto y septiembre.

En cuanto a la proyección anual, el informe estima que la inflación de 2026 cerraría en torno al 29,1%, reflejando un escenario de moderación progresiva aunque todavía desafiante para el poder adquisitivo.

Cabe recordar que el primer bimestre del año acumuló una suba del 5,9%, en un contexto donde el rubro educación tuvo un fuerte impacto, con incrementos del 8,7% en marzo impulsados por el inicio del ciclo lectivo.