Alivio para la Argentina: la Justicia de EE.UU. suspendió las apelaciones en la causa YPF

En un nuevo giro en la causa por la nacionalización de YPF, la Cámara de Apelaciones de Nueva York resolvió este lunes suspender todas las apelaciones en trámite, en línea con la decisión adoptada a fines de marzo que dejó sin efecto la condena contra el Estado argentino.

La medida implica que los procesos judiciales quedarán en pausa hasta que la sentencia principal quede firme. Como consecuencia, la audiencia prevista para el jueves 16 de abril, en la que debían tratarse los recursos presentados por las partes, fue cancelada.

El escenario representa un alivio para el Gobierno nacional, luego de que el fallo de segunda instancia revirtiera la sentencia dictada en 2023 por la jueza Loretta Preska. En aquel momento, la magistrada había condenado a la Argentina a pagar unos 16.000 millones de dólares a los fondos Burford Capital y Eton Park por la forma en que se llevó adelante la expropiación de la petrolera en 2012.

Con esta nueva resolución, la Justicia estadounidense refuerza el freno a los reclamos mientras se consolida la decisión de fondo que dejó sin efecto ese pago millonario. Así, la causa ingresa en una etapa de menor actividad procesal, que otorga mayor previsibilidad a las finanzas públicas en un litigio de alto impacto para el país.