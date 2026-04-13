Personal anunció que integra Netflix a Flow+

Con el objetivo de continuar desarrollando un servicio flexible, intuitivo e innovador, Personal anunció el primer partnership exclusivo en Argentina con Netflix. Este acuerdo estratégico incorpora a la OTT como una nueva opción dentro de Flow+, su propuesta flexible de entretenimiento con suscripciones incluidas intercambiables mes a mes. Manteniendo el mismo abono, los clientes pueden elegir 2 suscripciones entre Pack Fútbol, HBO, Disney+ Premium, Universal+, y ahora Netflix Premium, para intercambiarlas cada 30 días.

A partir de esta integración, los clientes de Personal podrán suscribirse, directamente desde Flow+, a una experiencia de entretenimiento que permite disfrutar el contenido de Netflix en su modalidad premium que incluye hasta 4 dispositivos en simultáneo, descargas en hasta 6 dispositivos compatibles y reproducción en calidad 4K (ultra HD).

Silvana Cataldo, directora de Entretenimiento y Brand Marketing de Personal, señaló: “Flow+ es una propuesta de valor innovadora en el mercado y este acuerdo comercial con Netflix marca un hito en la industria local por ser el primer partnership de Netflix en la Argentina. Y agregó: “La incorporación de Netflix es una decisión estratégica que robustece nuestro catálogo de suscripciones integradas en Flow+, con un nuevo partner de primer nivel global.”

“Este acuerdo con Flow marca un paso importante en la expansión de nuestras alianzas con operadores en América Latina, y representa el lanzamiento de nuestra primera oferta integrada en el país. Argentina es un mercado clave para Netflix, con una audiencia muy conectada con el contenido, y esta integración nos permite acercar aún más nuestras historias a los fans. Seguimos enfocados en ampliar las opciones de acceso, trabajando con nuestros socios para que más personas disfruten de Netflix a través de sus servicios preferidos", reforzó Esteban Mina, Vicepresidente de Partnerships de Netflix para Latinoamérica.

Flow+ es la propuesta de entretenimiento más completa, flexible, y personalizable que le ofrece a los clientes la posibilidad de contratar, bajo el mismo abono, 2 suscripciones mensuales -Pack Fútbol, HBO, Disney+ Premium, Universal y Netflix Premium- para intercambiarlas cada 30 días, de manera autogestiva, desde la app de Flow o la web. Además, su propuesta ofrece + de 150 canales de TV en vivo; + de 6500 títulos de películas y series On Demand entre las que se encuentran los alquileres a un precio diferencial y Paramount+ incluido.

A su vez, este servicio permite disfrutar de las funcionalidades disponibles para pausar y grabar programas de TV en vivo, reiniciar un contenido ya comenzado y retroceder la guía de TV hasta 24 hs. Flow+ se puede contratar con decodificador Android TV, para maximizar la experiencia de uso y también, en su opción 100% digital compatible con smart TV, PC, celular y tablet, sin deco ni instalación.

Con esta alianza, Flow consolida su estrategia al adaptarse y redefinirse año tras año para ofrecerle a los clientes todas las opciones de contratación y entretenimiento que se adapten a sus necesidades. La plataforma integra más de 40.000 h de contenido a demanda; más de 1300 series, estrenos recién salidos del cine; las aplicaciones de streaming más elegidas por el público; deporte y contenidos de tv lineal en real time con la posibilidad de comentar o revivir cada uno de esos momentos. Además, su vertical de música incluye los festivales y shows de los artistas nacionales e internacionales más populares que se presentan en el país, junto con material adicional como el detrás de escena, entrevistas, y contenido inédito producido exclusivamente para Flow.

Flow, una plataforma hecha a la medida de cada cliente

El ecosistema de productos ofrece Flow Full y Flow+, y representan las diversas formas en que los clientes pueden disfrutar el entretenimiento según sus necesidades, gustos y preferencias. Flow Full ofrece a todo el catálogo de TV en vivo, deportes, shows de música, películas y series, con Paramount+ incluido y la posibilidad de suscribirse a packs y plataformas de streaming adicionales. Por su parte, Flow+ potencia la experiencia: además de todo el contenido de Flow, incluye 2 suscripciones a plataformas de streaming, intercambiables mes a mes, para mayor flexibilidad y personalización. Tanto Flow Full como Flow+ pueden disfrutarse de manera 100% digital o a través de deco.



