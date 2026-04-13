EE.UU. inició el bloqueo a Irán y amenaza a embarcaciones en la zona

Estados Unidos puso en marcha este lunes un bloqueo sobre los puertos y zonas costeras de Irán, en una medida que marca una fuerte escalada del conflicto tras el fracaso de las negociaciones de alto el fuego. La decisión tuvo un impacto inmediato en el estratégico estrecho de Ormuz, donde el tráfico marítimo volvió a reducirse de manera significativa.

La operación comenzó a las 14 GMT (11 hora argentina), luego de que el Comando Central estadounidense (Centcom) confirmara que la restricción alcanza a todas las embarcaciones que entren o salgan de puertos iraníes, sin importar su bandera. No obstante, Washington aclaró que se permitirá el paso de buques que circulen entre destinos no iraníes a través del estrecho.

El presidente Donald Trump respaldó la medida con un mensaje de tono duro, en el que aseguró que la Marina iraní está “completamente aniquilada” y advirtió que cualquier embarcación que se aproxime al bloqueo será “eliminada”. Además, sostuvo que se aplicará un esquema similar al utilizado en operaciones contra el narcotráfico marítimo, al que calificó como “rápido y contundente”.

La decisión llega luego del fracaso de las conversaciones entre Washington y Teherán, desarrolladas el fin de semana en Pakistán, que no lograron avances y dejaron el escenario abierto a una nueva fase de confrontación.

En ese contexto, el tránsito por el estrecho de Ormuz —clave para el comercio energético global— volvió a resentirse. Antes del conflicto, entre 100 y 135 buques cruzaban diariamente ese paso; en los últimos días, el número se había reducido a apenas algunas decenas, y tras el anuncio del bloqueo volvió a caer.

Trump aseguró que Irán mantiene interés en alcanzar un acuerdo, aunque remarcó que Estados Unidos no aceptará ningún entendimiento que permita a Teherán desarrollar armas nucleares. Según indicó, las negociaciones se estancaron justamente por las diferencias en torno al programa nuclear iraní.

El endurecimiento de la postura estadounidense busca aumentar la presión sobre Irán, que continúa exportando petróleo —en muchos casos mediante circuitos alternativos— pese a las sanciones. Además, apunta a debilitar la influencia de Teherán sobre el estrecho de Ormuz, por donde circulaba cerca del 20% del crudo mundial antes del inicio de las hostilidades.

Los mercados reaccionaron de inmediato: el precio del petróleo registró fuertes subas, impulsado por el temor a una nueva interrupción en el suministro global.

Desde Irán, la respuesta no tardó en llegar. Autoridades del gobierno advirtieron que habrá represalias si el bloqueo se sostiene, mientras que la Guardia Revolucionaria aseguró que el estrecho continúa bajo su control y anticipó una “respuesta contundente” ante cualquier acción militar.

En paralelo, el futuro del alto el fuego vigente hasta el 22 de abril quedó envuelto en incertidumbre. Aunque desde Pakistán señalaron que el cese de hostilidades se mantiene, las tensiones en aumento y la falta de acuerdos concretos vuelven a poner en duda su continuidad.

El conflicto, iniciado a fines de febrero, ya provocó miles de víctimas y daños en infraestructura en distintos puntos de la región. En ese escenario, el estrecho de Ormuz vuelve a ubicarse en el centro de una crisis con consecuencias a escala global.