FOECYT declaró el estado de alerta y movilización en el Correo Argentino

La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) Santa Fe informó que trabajadores del Correo Oficial de la República Argentina se encuentran en estado de alerta, movilización y asamblea, en el marco de un conflicto salarial que —según indicaron— no ha recibido respuestas por parte de la empresa.

De acuerdo al comunicado difundido por el gremio, el reclamo se centra en la necesidad de reabrir paritarias ante lo que califican como “salarios de indigencia”, precisando que actualmente los trabajadores perciben ingresos en torno a los $700.000.

Reclamo salarial y denuncias de presión

Desde FOECYT Santa Fe señalaron que, tras solicitar formalmente la reapertura de la negociación salarial a comienzos de la semana, la respuesta de la empresa fue el envío de “telegramas intimidatorios” en distintos puntos del país.

En ese sentido, remarcaron que el reclamo por un salario digno “constituye un derecho” respaldado por el Convenio Colectivo de Trabajo, la Constitución Nacional y normativas internacionales vigentes.

Asimismo, indicaron que las acciones adoptadas por los trabajadores forman parte de las herramientas legítimas de organización y protesta, en contraste con decisiones empresariales que —según denunciaron— priorizan reestructuraciones y altos salarios jerárquicos.

Impacto en el funcionamiento del servicio

El comunicado también advierte sobre posibles consecuencias operativas en el servicio postal. Desde el gremio sostuvieron que existen demoras en el procesamiento logístico, aunque atribuyeron esa situación a la falta de recursos humanos y materiales.

En esa línea, responsabilizaron a la conducción de la empresa por un proceso de “desguace” que, aseguran, afecta el normal funcionamiento del Correo Argentino.

“Paciencia y compromiso” sin respuesta

Finalmente, desde FOECYT Santa Fe señalaron que los trabajadores han mantenido su compromiso con las tareas, pese al contexto, pero cuestionaron la falta de avances en materia salarial.

“Hemos demostrado paciencia y compromiso sostenido, pero no se nos reconoce con una paritaria justa”, expresaron, retomando incluso una definición de la propia empresa que los describe como “el equipo que lo da todo”.

De este modo, el gremio dejó planteado un escenario de conflicto que podría profundizarse en caso de no obtener respuestas en el corto plazo.