Caso Ángel: detienen a la mamá y al padrastro acusados por la muerte del menor en Comodoro Rivadavia

La investigación por la muerte de Ángel López, el niño de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia, dio un giro este fin de semana con la detención de su madre y su padrastro, luego de que se confirmara que el menor presentaba lesiones previas a su internación.

El procedimiento se concretó el domingo por la noche, pasadas las 21:30. Mariela Altamirano fue trasladada a la comisaría de Rada Tilly, mientras que su pareja, Maicol González, quedó alojado en una dependencia policial de la zona de Mosconi. En paralelo, la beba que ambos tienen en común fue derivada a Córdoba, donde reside parte de la familia materna.

Según trascendió, ambos serían imputados en las próximas horas por el delito de homicidio agravado por el vínculo, a partir de los resultados preliminares de la autopsia. El informe forense determinó que Ángel presentaba traumatismos en la zona craneal y evidencias de golpes que habrían ocurrido al menos diez días antes de su muerte.

El niño había sido trasladado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia el 5 de abril, cuando se encontraba bajo el cuidado de su madre, en el marco de un proceso de revinculación dispuesto por la Justicia. Ingresó en estado crítico, con un paro cardiorrespiratorio, y falleció dos días después pese a los intentos de reanimación.

En un primer momento, Altamirano sostuvo que el menor se había descompensado mientras dormía. Sin embargo, esa versión comenzó a perder consistencia a medida que avanzó la investigación. Los estudios médicos revelaron lesiones internas en la cabeza, lo que encendió las sospechas y derivó en nuevas medidas por parte de la fiscalía, a cargo de Facundo Oribones.

Un elemento clave fue el informe del propio hospital, donde se dejó constancia de que el niño llegó en estado crítico y que, según indicaron los paramédicos que intervinieron, existían antecedentes de traumatismos previos. La historia clínica también describe un cuadro de extrema gravedad: el menor ingresó inconsciente, sin respuesta a estímulos, con palidez y en muy mal estado general, tras haber recibido maniobras de reanimación durante el traslado.

En este contexto, el padre biológico del niño, Luis López, presentó una denuncia penal ampliada que no solo apunta contra la madre y su pareja como presuntos responsables directos, sino que también cuestiona el accionar de distintos organismos del Estado. En su presentación, señala una posible corresponsabilidad de funcionarios judiciales y del sistema de protección de la niñez por no haber actuado ante señales de riesgo.

El escrito sostiene que la muerte de Ángel no fue un hecho aislado, sino el resultado de una serie de conductas y omisiones que, según plantea, pudieron haberse evitado. Además, incorpora testimonios que indicarían que la madre tenía conocimiento de situaciones de violencia previas contra el menor, lo que refuerza la línea investigativa que ahora busca determinar las responsabilidades penales en el caso.