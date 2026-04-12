Tragedia en Ruta 34: cuatro miembros de una familia murieron en un choque cuando iban a un torneo infantil

Cuatro integrantes de una familia murieron este domingo por la mañana en un trágico accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 34, cuando se dirigían a participar de un torneo de fútbol infantil en la región.

El siniestro se produjo cerca de las 10 de la mañana, a la altura de Cañada Rosquín, en jurisdicción cercana a Carlos Pellegrini, y consistió en un choque frontal entre una camioneta y un camión.

Quiénes eran las víctimas

Con el correr de las horas, fuentes policiales confirmaron las identidades de las personas fallecidas. Se trata de Daniel Santo, quien conducía el vehículo, y Sabrina Veliz Galliano, ambos adultos.

También murieron dos menores que viajaban en la camioneta: Atilio Benicio Santos, de 2 años, y Josefina Blanco, de 4 años.

En tanto, el único sobreviviente es Pedro Victorio Santos, de 7 años, quien fue trasladado tras el impacto y permanece bajo atención médica.

Un viaje que terminó en tragedia

De acuerdo a la información oficial, la familia se trasladaba desde Carlos Pellegrini hacia San Martín de las Escobas para participar del tradicional torneo de fútbol infantil “Cachorritos”.

Por causas que aún se investigan, el vehículo en el que viajaban impactó de frente contra un camión y ambos rodados terminaron fuera de la calzada.